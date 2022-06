Dl aiuti: Fondazione Inarcassa, misure contro professionisti

(ANSA) - ROMA, 16 GIU - "Per evitare il blocco dei cantieri finanziati con le risorse del Pnrr, il governo, nel cosiddetto Decreto Aiuti, ha previsto nuove misure, volte a fronteggiare, nel settore degli appalti pubblici di lavori, gli aumenti eccezionali dei prezzi dei materiali da costruzione non prendendo in considerazione i professionisti del settore" e, afferma il presidente della Fondazione Inarcassa (l'organismo attivo sui temi della professione degli oltre 172.000 architetti ed ingegneri associati ad Inarcassa) Franco Fietta "l'onere maggiore ricade proprio sui nostri professionisti che, in quanto direttori dei lavori, sono obbligati a rifare la contabilità anche nei casi in cui lo stato di avanzamento dei lavori sia stato già adottato, tra l'altro dovendo usare criteri di calcolo assolutamente nuovi, interpretazioni normative ancora confuse e spesso in assenza di prezziari aggiornati". Il testo, va avanti, "purtroppo, ha una criticità ancora più grave, in quanto non risolve ancora la frenata degli istituti di credito che hanno smesso da qualche mese di acquistare i crediti fiscali collegati alle agevolazioni per la ristrutturazione di case e palazzi. Le precedenti norme introdotte dal Legislatore hanno bloccato il mercato dei crediti fiscali ed i nostri professionisti non hanno più liquidità per mandare avanti i loro studi, pagare il personale, o i fornitori. Hanno - chiosa - solamente dei pezzi di carta che nessuno accetta più". (ANSA).