Lavoro: Uecoop, 1,5 mln addetti costruzioni, top da 10 anni

(ANSA) - ROMA, 13 GIU - "Con quasi 1,5 milioni di addetti il settore delle costruzioni ritorna per la prima volta a livelli di occupazione che non si vedevano da quasi dieci anni con una positiva spinta per l'economia nazionale e i consumi". E' quanto emerge dall'analisi dell'Unione europea delle cooperative (Uecoop) sui dati Istat relativi al primo trimestre 2022 che nel mattone registrano un balzo del 9,8% delle ore lavorate rispetto allo stesso periodo dell'anno precedente.

"Si sentono gli effetti dei vari bonus e superbonus con molte famiglie che hanno affrontato la sfida dell'iter burocratico", sottolinea Uecoop. (ANSA).