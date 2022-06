Immobiliare: accordo tra Intesa Sanpaolo Casa e Abitare CO.

(ANSA) - MILANO, 10 GIU - Intesa Sanpaolo Casa, la società di mediazione e intermediazione immobiliare del primo gruppo bancario italiano nata nel 2015, e Abitare Co., da 25 anni attiva nella commercializzazione delle nuove costruzioni, hanno siglato un accordo di collaborazione finalizzato alla vendita in esclusiva di abitazioni di nuova costruzione nelle zone di comune interesse presenti su tutto il territorio nazionale.

Lo rende noto un comunicato, nel quale si specifica che l'accordo può estendersi anche alle altre zone presidiate in via diretta da Intesa Sanpaolo Casa a destinazione prevalentemente residenziale, oltre che alle singole unità abitative.

Attraverso questo accordo Abitare Co., oggi presente prevalentemente a Milano, potrà espandere la propria attività anche nel resto d'Italia grazie alla rete di agenzie immobiliari di Intesa Sanpaolo Casa. Quest'ultima potrà beneficiare a sua volta del know how di Abitare Co. sui servizi di consulenza per lo sviluppo e la valorizzazione di progetti immobiliari innovativi in linea con le richieste del mercato e in grado di soddisfare le esigenze di consumatori e clienti istituzionali.

"La collaborazione permette il coordinamento e la gestione dei mandati in ottica sinergica, ampliando l'offerta di servizi integrati e creando nuove opportunità di sviluppo per affrontare l'attuale contesto immobiliare", aggiunge la nota, secondo la quale nel 2021 il mercato residenziale ha segnato una crescita del +34% delle compravendite rispetto al 2020, confermando il buon andamento in tutte le principali città italiane. In particolare, Intesa Sanpaolo Casa, presente nel settore della cantieristica residenziale di nuova costruzione dal 2019, mette a disposizione di Abitare Co. la propria rete di agenzie in città - Bologna, Brescia, Firenze, Genova, Milano, Padova, Roma, Torino - e l'agenzia online che presidia oltre 500 comuni in Italia. (ANSA).