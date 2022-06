In Italia Fondi Immobiliari sfiorano 110 miliardi patrimonio

(ANSA) - MILANO, 09 GIU - Anche nel 2021 il risparmio gestito in immobili attraverso fondi immobiliari e Reits (società quotate che possiedono e gestiscono beni immobili commerciali fruttiferi,ndr) ha proseguito il suo percorso di crescita. Il patrimonio a livello globale di fondi e Reits, infatti, ha raggiunto 3.720 miliardi di euro, con un incremento di oltre il quattordici per cento rispetto al 2020. E' quanto emerge dal quarantesimo Rapporto 2022 su "I Fondi immobiliari in Italia e all'estero", realizzato da Scenari Immobiliari in collaborazione con lo Studio Casadei.

Il trend positivo è proseguito anche in Europa, dove sono operativi oltre 1.860 fondi e 274 reit, con un patrimonio complessivo pari a 1.425 miliardi di euro, cresciuto di quasi nove punti percentuali. Sulla scia di un andamento espansivo, nel 2021 il peso dei veicoli del vecchio continente sul patrimonio mondiale ha sfiorato il 39 per cento. In Italia il patrimonio immobiliare detenuto direttamente dai 570 fondi attivi sfiora i 110 miliardi di euro, con un incremento del nove per cento sul 2020.

Nell'area Ue il fatturato è cresciuto del 15,3 per cento, mentre nei primi cinque Paesi (Uk compreso) la variazione positiva è stata di tre punti percentuali, con Francia e Germania protagoniste, seguite da Spagna e Inghilterra.

"In Europa il patrimonio dei fondi immobiliari, in questo periodo, è aumentato di sette volte, raddoppiando la crescita del mercato immobiliare e triplicando quella dell'economia nel suo complesso", afferma Mario Breglia, presidente di Scenari Immobiliari. (ANSA).