Superbonus: notai, online guida su agevolazioni in edilizia

(ANSA) - ROMA, 08 GIU - È disponibile nella sezione Guide del sito del Consiglio nazionalwe del Notariato (www.notariato.it) la nuova edizione del vademecum "Immobili e bonus fiscali 2022", aggiornata rispetto alle novità introdotte dalle più recenti normative in tema di agevolazioni in edilizia. Il testo, realizzato dall'Ordine professionale insieme a 14 associazioni dei consumatori (Adiconsum, Adoc, Adusbef, Altroconsumo, Assoutenti, Casa del consumatore, Cittadinanzattiva, Confconsumatori, Federconsumatori, Lega Consumatori, Movimento consumatori, Movimento difesa del cittadino, Unione per la difesa dei consumatori, Unione nazionale consumatori), rappresenta "un agile vademecum per professionisti, operatori del settore e cittadini. Attraverso schede sintetiche ed esempi pratici, infatti - recita una nota online - la guida illustra i singoli bonus, mettendo a confronto la normativa a regime e quella transitoria, indicando le agevolazioni fiscali in vigore e le modalità per usufruirne". Il formato digitale, si precisa, "consente, inoltre, di offrire informazioni sempre aggiornate e complete sulla base di una normativa complessa e in continua evoluzione". (ANSA).