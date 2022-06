Ardian: investe con Ta nell'assicuratore immobiliare Odealim

(ANSA) - MILANO, 01 GIU - Ardian ha sottoscritto un accordo con Ta Associates per un investimento congiunto in Odealim, attiva nel settore delle assicurazioni immobiliari e della mediazione creditizia in Francia. Il Gruppo, guidato dal presidente e amministratore delegato Xavier Saubestre e dal direttore finanziario Xavier Paturel, ha un fatturato di oltre 160 milioni di euro. Ta è l'azionista di maggioranza di Odealim dal 2018 e parteciperà all'operazione concordata con Ardian insieme a Raise Investissement, attuale azionista di minoranza, e ai manager della Società.

Con un patrimonio di 125 miliardi di dollari in gestione Ardian ha acquisito in Italia lo scorso gennaio il pacchetto di maggioranza di Biofarma. Ha poi ha ceduto impianti fotovoltaici ad A2a per 452 milioni di euro e 352 Mw di potenza e ha interrotto le trattative con quest'ultima per creare un'alleanza nel settore delle rinnovabili lo scorso 17 marzo. Il 14 aprile un consorzio di fondi guidato da Ardian ha rilevato da Tim il 41% della holding Daphne 3, portandosi al 90% di quest'ultima, che ha in portafoglio il 30,2% di Infrastrutture Wireless Italiane (Inwit). (ANSA).