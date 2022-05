Starhotels, 150 appartamenti in ex teatro comunale Firenze

(ANSA) - FIRENZE, 31 MAG - Oltre 150 appartamenti di alta gamma, destinati soprattutto ad affitti di breve e medio periodo, sorgeranno a Firenze in Corso Italia, nell'ambito della riqualificazione dell'ex teatro comunale. Un apposito accordo per la gestione di tre dei sette immobili che ospitavano gli spazi del Teatro del Maggio Fiorentino è stato siglato da Hines, società di investimento immobiliare globale, e Blue Noble, investment manager del panorama immobiliare internazionale, insieme a Starhotels.

Nel dettaglio, spiega una nota, Il Teatro Luxury Apartments - Starhotels Collezione, è "la nuova proposta di residenziale di alta gamma in affitto rivolta soprattutto a clienti alla ricerca di soluzioni abitative uniche per vivere un'esperienza fiorentina autentica di breve-medio periodo. Il progetto di riqualificazione dell'ex teatro Comunale, che prevede anche una componente di appartamenti in vendita, ha come obiettivo non solo quello di valorizzare l'immobile ma anche l'area circostante, dove verrà sviluppata una nuova piazza".

Gli spazi, pronti nel 2024, "sono pensati nel loro insieme per migliorare la vivibilità dell'area anche per i residenti contemplando, tra le altre cose, la realizzazione di oltre 170 posti auto riservati, una conciergerie, una terrazza con solarium, una palestra e centro benessere, aree dedicate ai bambini, al co-working ed alla ristorazione con servizi aperti a tutta la comunità". "Siamo lieti di collaborare con Hines e Blue Noble al progetto di riqualificazione di un'area importante per la nostra Firenze - sottolinea Elisabetta Fabri, presidente e ad di Starhotels -. Il progetto riguarda un luogo ricco di significato per noi fiorentini, che un tempo è stato il cuore pulsante della musica in città". (ANSA).