Appalti: Fond. Inarcassa: ritardi con gare a massimo ribasso

(ANSA) - ROMA, 26 MAG - Le gare al massimo ribasso per servizi tecnici "non è vero che sono un risparmio per le casse dello Stato", giacché "in alcuni casi possono essere più semplici da gestire e, forse, garantiscono esborsi minori in una prima fase", ma il quadro che delinea Fondazione Inarcassa - elaborando i dati forniti dall'Anac e da altre fonti - "è ben più problematico, soprattutto se guardiamo a quello che avviene dopo la gara. Nella fase esecutiva, infatti, i ritardi, le sospensioni e le varianti in corso d'opera non solo annullano i presunti vantaggi dei forti ribassi, ma comportano costi e tempi superiori rispetto a qualsiasi altro tipo di procedura".

Mediamente, rende noto l'organismo che si occupa dei temi della professione per gli oltre 172.000 ingegneri e architetti iscritti alla Cassa previdenziale privata Inarcassa, "le gare ad alto ribasso generano 268 giorni di ritardo sui progetti, 141 giorni di sospensione; il 92% mostra varianti sui progetti, il 66% ritardi e il 76% dei progetti ha almeno una sospensione".

Dall'indagine, per il presidente della Fondazione Inarcassa Franco Fietta, "si evince un quadro desolante:gli investimenti nel settore delle costruzioni sono crollati ininterrottamente dal 2005 al 2020, anno che ha segnato una prima significativa inversione di tendenza. Dopo l'introduzione del Codice degli appalti nel 2016 e sino al 2020 è salito il numero delle gare affidate con il criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa, mentre è calato proporzionalmente il numero di quelle affidate con il criterio del massimo ribasso; non ci sono differenze significative - in termini economici - nei ribassi di aggiudicazione, tra le gare affidate con il criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa e quelle affidate con il criterio del massimo ribasso". (ANSA).