Casa: Reopla, dal 2020 oltre 4mila vendite sopra il milione

(ANSA) - MILANO, 23 MAG - Sono 4.163 le vendite di case sopra il milione di euro di valore registrate in Italia dal 2020 al 1/o trimestre di quest'anno. Lo si legge in un rapporto dedicato al settore da Reopla, azienda torinese nata nel 2015 dall'incubatore I3p del Politecnico di Torino, controllata dal gruppo Sprengnetter e specializzata nella realizzazione di software per il settore immobiliare. Secondo Reopla nel 2021 le vendite di immobili residenziali ultamilionari sono cresciute del 46% nel 2021.

In Lombardia si è concentrato il 40% delle compravendite, con 1.487 passaggi di mano solo nella provincia di Milano. La provincia di Sassari e la provincia di Lucca spiccano per la percentuale più alta di compravendite tra i 5 e i 10 milioni di euro, che rappresentano il 14,7% a livello provinciale nel primo caso e il 7,4% nel secondo.

"Senza dubbio - spiega Patrick Albertengo, co-fondatore e direttore generale di Reopla - i lockdown hanno inciso sui numeri più bassi del 2020, così come l'elevato numero di compravendite complessivamente registrate nel 2021, di cui oltre 700mila sono residenziali, è a sua volta frutto di un mercato che è rimasto in attesa durante la pandemia, accumulando domanda a ritmi più rapidi dell'offerta". (ANSA).