Immobiliare: nel 2021 vendite +34% su anno, in testa Genova

(ANSA) - ROMA, 19 MAG - Il mercato immobiliare residenziale nel 2021 si è chiuso con quasi 750mila transazioni, delle quali 366mila acquisizioni sono state effettuate con mutuo ipotecario.

Si registra quindi un incremento delle cessioni di abitazioni pari al +34% rispetto all'anno precedente. Tra le grandi città, i maggiori rialzi del numero di compravendite rispetto al 2020 si osservano a Genova e Roma (rispettivamente +32,2% e +31,4%).

E' quanto riporta il Rapporto immobiliare residenziale realizzato dall'Osservatorio del mercato immobiliare dell'Agenzia delle Entrate in collaborazione con Abi. Nei 12 mesi presi in esame, gli istituti di credito hanno erogato complessivamente quasi 50 miliardi di euro, in media circa 136mila euro per ogni compravendita assistita da mutui.

L'incremento delle compravendite - rileva il Rapporto - si è verificato in una misura molto simile in ogni area territoriale del Paese, superando ovunque il 30% rispetto al 2020 e il 20% rispetto al 2019. La Lombardia è la regione con il maggior numero di compravendite registrate nel corso dell'anno (oltre 159mila), ma è il Molise la regione con il maggior incremento del numero di compravendite di abitazioni, con poco più di 3mila scambi e una crescita dell'42,3%. (ANSA).