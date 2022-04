Immobiliare: nel primo trimestre 3,4 mld investimenti in Italia

(ANSA) - MILANO, 08 APR - Il primo trimestre del 2022, con 3,4 miliardi di euro di investimenti nel settore immobiliare in Italia, si afferma come il migliore primo trimestre dall'inizio delle rilevazioni storiche da parte degli operatori del mercato, la cui media negli ultimi 10 anni si attestava a 1,5 miliardi di euro. I dati emergono dall'analisi del Team Research di Dils che evidenzia come i fattori principali che hanno contribuito al raggiungimento di questo risultato sono stati la ripartenza del comparto uffici e l'ulteriore crescita di logistica e living. "Abbiamo visto importanti deal originati nel 2021 slittare al 2022. Nel caso questi si fossero chiusi per tempo, il volume a fine anno avrebbe sfiorato i livelli del 2019, anno record. Di conseguenza, la posticipazione di tali closing ha contribuito al raggiungimento nel primo trimestre del 2022 di una performance straordinaria", sottolinea Giuseppe Amitrano, amministratore delegato di Dils.

Gli uffici tornano ad essere la prima asset class con 1,3 miliardi di euro investiti (quattro volte superiore al volume registrato nel primo trimestre del 2021) e rappresentano il 39% del volume totale del primo trimestre. Come atteso, anche la logistica con 671 milioni di euro segna un record degli investimenti con il valore più alto mai registrato in un primo trimestre dell'anno. Nel living ci sono stati investimenti per un totale di 526 milioni di euro (16% del totale investito), dieci volte superiore rispetto allo stesso periodo dell'anno precedente e quasi il 70% del valore dell'intero 2021. (ANSA).