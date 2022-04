Professioni: notai, in 10 anni 1 miliardo dalle Aste online

(ANSA) - ROMA, 07 APR - Il Notariato italiano (che oggi ha siglato un accordo con l'Agenzia Nazionale per l'amministrazione e la destinazione dei beni sequestrati e confiscati alla criminalità organizzata) ha introdotto le aste telematiche in Italia dal 2012. E, in 10 anni, fa sapere all'ANSA il Consiglio nazionale della categoria professionale presieduto da Valentina Rubertelli, "il risultato complessivo delle circa 25.000 aste svolte attraverso i sistemi telematici del Notariato ha da poco superato l'importo di 1 miliardo di euro". Inoltre, "per le dismissioni degli Enti pubblici e previdenziali si è raggiunto il valore di 372 milioni, attraverso 327 bandi pubblicati e 10.000 aste svolte dagli Enti che hanno adottato questo strumento tra i quali Inail, Inps, ministero della Difesa, Agenzia del Demanio, Enasarco ed alcune Regioni e Enti locali".

Fino ad oggi, infine, rendono noto i notai, "sono state 15.000 le aste giudiziarie per un importo di 700 milioni, nell'ambito di una riforma del sistema che, anche attraverso altri operatori autorizzati dal ministero della Giustizia, ha coinvolto ormai la metà delle procedure", si apprende. (ANSA).