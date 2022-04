Mafia: accordo Notariato-Agenzia beni confiscati per vendita

(ANSA) - ROMA, 07 APR - Sottoscritta oggi a Roma fra il Direttore dell'Agenzia nazionale per l'amministrazione e la destinazione dei beni sequestrati e confiscati alla criminalità organizzata (Anbsc), il prefetto Bruno Corda, e la presidente del Consiglio nazionale del Notariato Valentina Rubertelli, la convenzione per la vendita beni sottratti alla criminalità organizzata attraverso la Rete Aste Notarili (RAN), il sistema integrato realizzato dal Consiglio nazionale dei professionisti per la gestione delle aste in via telematica - attraverso la rete dei notai abilitati sul territorio italiano - in grado di garantire certezza giuridica, trasparenza e affidabilità.

L'Anbsc, recita una nota congiunta, "si avvarrà, con una convenzione di durata tre anni rinnovabile, di procedure sicure, trasparenti, uniformi avvalendosi del sistema di aste telematiche notarili che possono garantire efficienza e livelli massimi di sicurezza". "Il Notariato intende offrire il proprio contributo per riportare nel circuito della legalità i beni sequestrati e confiscati alla criminalità organizzata mettendo a disposizione la propria competenza giuridica e la propria tecnologia", afferma Rubertelli. Per Corda "il sistema di vendita attraverso la rete Aste Telematiche Notarili costituisce uno strumento notevolmente affidabile, anche in considerazione dell'ampia esperienza maturata nelle vendite di beni pubblici".

Tutte le informazioni relative ai bandi ed alle aste saranno disponibili sul sito ufficiale del Consiglio nazionale del Notariato www.notariato.it e sul sito web "Avvisi Notarili" www.avvisinotarili.it. (ANSA).