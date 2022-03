Casa: la Costa Smeralda resta regina degli immobili di lusso

(ANSA) - ARZACHENA, 23 MAR - Le ville della Costa Smeralda si confermano le regine del lusso e del mercato immobiliare.

Secondo l'Osservatorio del mercato residenziale del lusso in Italia, realizzato da Immobiliare.it, tra il 2019 e il 2021 è aumentata la richiesta di casa da sogno nella costa più ambita della Sardegna, e parallelamente è cresciuto il valore economico degli immobili di questo spicchio incantato di isola mediterranea.

Dallo studio emerge che dal 2019 la richiesta di proprietà di alta gamma in Costa Smeralda ha segnato un aumento del 9%, raggiungendo complessivamente l'1,1% di tutta la domanda rivolta al mercato del lusso nazionale. Di conseguenza a oggi il valore economico dello stock immobiliare è aumentato del 40% rispetto al 2019 ed è pari a 1,04 miliardi di euro. Stessa percentuale di crescita ha fatto segnare l'offerta di immobili di lusso in Costa Smeralda, che dal 2019 alla fine del 2021 ha segnato un +40%, con una superficie cumulata par a 156.350 metri quadrati, occupati per l'80% da grandi residenze e ville di alta gamma.

L'analisi indica anche i prezzi medi delle case di lusso: per acquistare un appartamento di lusso a Porto Cervo bisogna mettere in conto almeno una spesa di 11mila euro al metro quadro; il prezzo scende a 7.500 euro al metro quadrato per una villa a Palau (fuori dalla Costa Smeralda, quindi), e intorno ai 5mila euro, sempre al metro quadro, per una generica villa sul mare. (ANSA).