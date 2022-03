Casa: Tirelli, domanda residenze lusso batte offerta Milano

(ANSA) - MILANO, 22 MAR - Cresce la domanda di case di lusso a Milano, mentre l'offerta langue. E' quanto viene registrato dall'Osservatorio di Tirelli & Partners sulla seconda metà del 2021. A una "irrefrenabile domanda di acquisto", infatti, sono corrisposte compravendite pari al 26,4% del totale degli annunci riguardanti residenze nei quartieri più esclusivi di Milano. Si tratta del 'Quadrilatero', del Centro Storico, di 'Brera-Garibaldi' di 'Magenta' e 'Venezia-Manin-Giardini-Duse', a cui si aggiungono altre zone con un valore al metro quadro di almeno 7mila euro o complessivo di almeno 1 milione.

Secondo l'osservatorio di Tirelli & Partners è proseguita "la corsa sia nella ricerca di prime case, sia nella componente di sostituzione" insieme all'investimento per la "messa a reddito".

"Continua però a non reggere il passo - si legge nell'osservatorio di Tirelli & Partners - l'offerta di immobili di qualità adeguata alle richieste che tendono ad accumularsi e di conseguenza a far crescere esponenzialmente il tempo necessario per essere soddisfatte". "Mancano case di alta qualità adatte a compratori giustamente esigenti e selettivi - viene spiegato - sia nella fascia inferiore fino a 2 milioni di euro, ma ancor di più in quella superiore". In questo modo "occorrono anche fino a tre o quattro anni di tentativi infruttuosi per potersi aggiudicare una casa", commenta Gabriele Torchiani, senior partner di Tirelli e responsabile dell'Osservatorio.

Lo sconto medio registrato è poso superiore al 5%, mentre l'andamento dei prezzi mostra una crescita media dello 0,4%. Un discorso a parte meritano le case del segmento 'Top', sopra ai 5 milioni di euro. Qui le poche transazioni hanno fatto registrare "significativi incrementi nei prezzi di chiusura delle trattative". In questo caso gli acquirenti sono spesso stranieri e non si spaventano davanti a richieste che partono da 20 mila euro al metro quadro. (ANSA).