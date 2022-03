Immobiliare:multifamily Europa a 97 miliardi (+50%) nel 2021

(ANSA) - MILANO, 18 MAR - "Il mercato del multifamily in Europa ha registrato volumi di investimento pari a 97 miliardi di euro nel 2021 (+50% rispetto al 2020). Emerge dall'ultimo report di Jll, "European Multifamily - A Sector Coming of Age", società di consulenza e di gestione degli investimenti per il settore immobiliare, i cui dati confermano la resilienza di questo comparto del living rispetto alla volatilità innescata dalla pandemia.

Diversi mercati hanno registrato livelli record negli investimenti. Il contesto tedesco, ormai maturo, ha toccato i 48 miliardi di euro, secondo quanto viene riferito, il mercato danese (7 miliardi di euro) e quello svedese (11 miliardi di euro) hanno raggiunto volumi di investimento senza precedenti, mentre mercati meno consolidati, quali Regno Unito e Francia, hanno registrato afflussi di capitale record, rispettivamente il 46% e il 73% sopra le medie quinquennali. Gli investimenti in Spagna, Irlanda e Finlandia sono stati vicini ai massimi storici, con oltre 7 miliardi di operazioni nei tre mercati. Il mercato polacco (675 milioni di euro), quello italiano (500 milioni di euro) e belga (250 milioni di euro) hanno registrato volumi di transazioni record. (ANSA).