Borgosesia: con Consultinvest per cartolarizzazione

(ANSA) - MILANO, 04 MAR - Nell'ambito della partnership siglata nel corso del 2021 tra il gruppo Borgosesia e il gruppo Consultinvest - quest'ultimo attivo nel settore dell'intermediazione finanziaria con masse under management per 4 miliardi di euro circa - e volta allo sviluppo, attraverso Borgosesia Gestioni sgr, delle attività di gestione di fondi alternativi focalizzati su immobili e crediti ipotecari non performing, i due partner hanno dato corso alla costituzione di Bgs Management. L'attività risulterà incentrata sulla prestazione di servizi immobiliari al supporto di operazioni di cartolarizzazione i cui titoli saranno oggetto di collocamento da parte del gruppo Consultinvest.

Il capitale della nuova società risulta pariteticamente detenuto dai due partner, ma la stessa risulterà soggetta alla direzione ed al coordinamento del gruppo Borgosesia.

Contestualmente e sempre in via paritetica, è stato sottoscritto il capitale di due nuovi veicoli di cartolarizzazione - Consultinvest Re e Consultinvest Loans - destinati ad operare nel campo degli investimenti in distressed assets, rispettivamente, immobiliari e mobiliari.

Ottenute le dovute autorizzazioni da parte della Banca d'Italia e perfezionata così la cessione al Gruppo Consultinvest del 50% del capitale di Borgosesia Gestioni sgr - Bgs Management è destinata anche a supportare le attività di investimento realizzate dai fondi da questa gestiti. (ANSA).