Bankitalia: al via vendita sedi Enna, Nuoro, Terni, Viterbo

ROMA, 04 MAR - Al via la vendita degli immobili sedi della Banca d'Italia ad Enna, Nuoro, Terni e Viterbo. Ne dà notizia l'istituto centrale che ha pubblicato sul suo sito i 4 bandi.

L'immobile, che è stato sede della Filiale di Enna della Banca d'Italia, è ubicato in Piazza Garibaldi, nel centro storico della città ed ha una superficie di 2.531 metri quadrati. La sede di Nuoro è in una zona dalle caratteristiche terziarie particolarmente sviluppate per complessivi a 2.687 metri quadri. A Terni la sede è in Piazza Cornelio Tacito, nella zona più moderna della città per complessivi 3.611 metri quadri; a Viterbo il complesso è nel centro storico della città, in una zona di particolare di pregio con una superficie di 7.114. Tutti gli immobili vengono venduti interi o in singoli lotti. I tempi ed i dettagli delle modalità per le offerte nei singoli bandi.

