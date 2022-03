Immobiliare: acquisizione di Arsenale Sgr in California

(ANSA) - MILANO, 02 MAR - Arsenale Sgr ha chiuso una nuova operazione attraverso il Fondo AREUS I (Arsenale Real Estate United States I), fondo immobiliare chiuso e riservato a investitori qualificati, per acquisire un nuovo asset di 10.000 metri quadrati, composto da un unico edificio di due piani situato a Thousand Oaks, nella contea di Ventura. Il valore dell'operazione è di 26 milioni di dollari.

Lo rende noto un comunicato del fondo, nel quale si precisa che l'immobile è attualmente allocato ad un'importante società assicurativa sanitaria americana, con un contratto in scadenza nel 2022, con i lavori di riqualificazione che inizieranno a partire dal 2023.

"L'area in cui è situato l'immobile è fortemente strategica perché caratterizzata dalla presenza di aziende operanti nei settori biotech, tecnologico e aereospaziale. Tutti settori trainanti dell'economia americana, in cui tradizionalmente investe AREUS I", aggiunge il comunicato. (ANSA).