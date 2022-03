Caltagirone: immobiliare; faro su Milano, mercato più veloce

(ANSA) - ROMA, 02 MAR - "il mercato immobiliare di Milano è più veloce rispetto a quello romano e si muove in controtendenza rispetto a quest'ultimo", dice il vicepresidente di Immobiliare Caltagirone, Alessandro Caltagirone, a Mf che pubblica la notizia dell'acquisto "di due importanti complessi immobilari nel capoluogo lombardo per un investimento di circa 140 milioni"; "Due edifici degli anni '30 situati nel centro storico", in viale Manzoni ed in via Freguglia.

"Oltre ad essere un mercato interessante per le sue caratteristiche - evidenzia Alessandro Caltagirone - attenua il nostro profilo di rischio bilanciando gli investimenti in immobili a Roma". (ANSA).