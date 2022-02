Immobiliare: accordo Unicredit-Re Valuta performance energia

(ANSA) - MILANO, 28 FEB - UniCredit e RE Valuta, società del gruppo Tinexta specializzata in valutazioni immobiliari, hanno sottoscritto di un accordo di collaborazione finalizzato al recupero dei dati di performance energetica degli edifici posti a garanzia dei mutui erogati dalla banca. UniCredit è la prima banca ad attivare un'operazione di queste proporzioni in Italia.

Grazie alla nuova collaborazione la banca potrà mappare gli immobili green e brown in ottica di reporting, gestione dei rischi ambientali e per operazioni di emissione di green bond. "Lavoriamo per supportare la transizione verde e il nostro nuovo piano strategico prevede 150 miliardi di euro di nuovi volumi ESG attraverso prestiti ambientali, prodotti di investimento, obbligazioni sostenibili e finanziamenti a impatto sociale", sottolinea Luciano Chiarelli, responsabile Portfolio Actions & Securitization UniCredit Italia. (ANSA).