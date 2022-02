Immobiliare: Covivio, focus resta Milano ma studia Roma

(ANSA) - MILANO, 23 FEB - Nel 2021 il gruppo immobiliare Covivio nel mondo ha concluso nuovi accordi di vendita di immobili considerati non strategici per un valore di 901 milioni, dei quali per circa 200 milioni in Italia, dove sono stati conclusi accordi di cessione per due immobili del portafoglio ex Telecom attraverso la nostra controllata Central Sicaf. E' uno degli elementi dei conti di Covivio Italia illustrati dal suo amministratore delegato Alexei Dal Pastro il giorno dopo la pubblicazione di quelli del gruppo a livello mondiale.

"Per il 2022 continuiamo a mantenere uno spirito ottimista nonostante il contesto generale ancora incerto, caratterizzato da pandemia, inflazione e tensioni geopolitiche, oltre che dal crescente costo delle materie prime", aggiunge Dal Pastro, che ricorda come Milano rimanga "il nostro mercato di riferimento in Italia, ma stiamo ricominciando a fare qualche ragionamento su Roma: non escludiamo infatti di poter tornare a investire in modo selettivo nella capitale, se le opportunità del mercato lo permetteranno".

Nel corso di un incontro stampa, il gruppo immobiliare controllato dalla Delfin di Leonardo Del Vecchio ha confermato il suo "posizionamento unico in Italia, con un focus strategico sul segmento uffici a Milano, città nella quale il nostro portafoglio conta circa 1,4 milioni di metri quadrati, con un tasso di 'occupancy' del 97% e contratti medi di locazione superiori a 7 anni", con un valore complessivo del portafoglio uffici pari a 3,2 miliardi, dei quali 2,7 miliardi 'group share'. Nell'ultimo anno, in Italia il valore del portafoglio di Covivio è cresciuto di circa il 20%, con circa il 50% che è composto da immobili recentemente ristrutturati o di nuova realizzazione. (ANSA).