Professioni: notai, i dati statistici 2016-2020 sono online

(ANSA) - ROMA, 21 FEB - Nel nostro Paese "oltre la metà degli immobili abitativi viene acquistata con le agevolazioni prima casa", quanto, invece, ai mutui, "si conferma la prevalenza dei finanziamenti di importo fino a 150.000 euro": sono alcuni esempi delle 'serie storiche' dei Dati statistici notarili, relative al quinquennio 2016-2020, che da oggi sono liberamente consultabili online (all'indirizzo https://dsn.notariato.it/dsn). Le informazioni, sottolinea il Consiglio nazionale del Notariato, "offrono un panorama fedele dell'attività economica del Paese, ripartita nei settori del periodico rapporto annuale a cura del Notariato italiano avviato dal 2016: dati generali, compravendite, mutui, donazioni, società e imprese, valori economici" e le cifre "sono disponibili fino a livello territoriale regionale per tassi demografici e sono scaricabili anche in formato Excel a disposizione degli studiosi, accompagnate da analisi puntuali che ne commentano l'evoluzione e dalle note sulla metodologia di rilevazione utilizzata". La rilevazione sull'attività notarile, va avanti la nota dei professionisti, "è stata condotta in modalità informatica dal Consiglio nazionale del Notariato tramite Notartel S.p.A., società informatica del Notariato, che ha elaborato i dati dei notai in esercizio su tutto il territorio italiano". Il sito, si legge, in conclusione, "sarà periodicamente aggiornato con la pubblicazione dei rapporti annuali Dati statistici notarili e delle future rilevazioni a cui il Notariato dedicherà un 'focus' specifico". (ANSA).