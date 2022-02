Immobiliare: Coima Res acquisisce stabile Milano Porta Nuova

(ANSA) - MILANO, 09 FEB - Coima Res, società immobiliare quotata, ha raggiunto un accordo per l'acquisto di un complesso ad uso uffici in Pirelli 32 a Milano per 58,2 milioni.

Lo rende noto un comunicato del gruppo, nel quale si specifica che l'immobile, che sarà acquisito attraverso il fondo COIMA Opportunity Fund I detenuto al 78,29% da COIMA RES, verrà ceduto dal fondo Effepi Real Estate, un fondo di investimento immobiliare le cui quote sono detenute interamente dal Fondo Pensione UniCredit, gestito da Generali Real Estate. Il closing dell'operazione è previsto entro la fine del primo trimestre di quest'anno.

L'acquisizione sarà finanziata principalmente con le risorse provenienti dalla cessione dell'immobile Sarca, finalizzata nel mese di agosto 2021 a un premio pari al 36% rispetto al prezzo di acquisizione.

Pirelli 32 è un edificio di 13 piani con superficie di 7.400 metri quadrati posizionato lungo l'asse est-ovest che collega le due stazioni dell'Alta Velocità di Milano Centrale e Milano Garibaldi, all'interno del quadrante nord-est di Porta Nuova dove sono concentrati i nuovi sviluppi dell'area.

Lo sviluppo dell'immobile prevede un piano di investimenti di oltre 30 milioni. (ANSA).