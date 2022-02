Immobiliare: a Bc Partners e Kervis 2 stabili della Bocconi

(ANSA) - MILANO, 07 FEB - Il fondo Bc Partners European Real Estate I e Kervis Group hanno completato l'acquisizione di un portafoglio nel centro di Milano dall'Università Bocconi.

L'offerta era stata presentata nel luglio del 2020 e l'accordo di compravendita è stato siglato lo scorso dicembre.

L'operazione rappresenta il primo investimento immobiliare di Bc Partners in Italia, affiancata da Kervis come partner operativo locale.

Gli investitori riqualificheranno completamente i due stabili principali del portafoglio, in via Balilla 16-18 per circa 8mila metri quadri e in via Siracusa 5-7 per circa 2mila metri quadri, precedentemente utilizzati rispettivamente dalla Sda Bocconi School of Management e come alloggi per studenti. L'obiettivo è trasformarli in nuovi appartamenti di fascia alta.

I due investitori sono stati assistiti da Greenberg Traurig Santa Maria , Gattai Minoli Agostinelli and Partners, Nctm, Reaas, Ey e dal notaio Claudio Caruso. (ANSA).