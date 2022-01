Logistica: Elite Partner Capital rileva 2 siti da 140mila mq

(ANSA) - MILANO, 10 GEN - Il fondo immobiliare chiuso Elite Logistics Italy Fund, controllato da Elite Partners Capital e gestito da Castello Sgr, ha rilevato un portafoglio di circa 140mila mq coperti, articolato in 2 siti logistici in Piemonte e Toscana dedicati ai settori dell'auto e petrolifero. Lo si legge in una nota in cui viene indicato che il Fondo è stato assistito da K23, boutique company del Gruppo K2, specializzata nei servizi di capital markets nel real estate. I consulenti legali dell'acquirente sono stati Dla Piper Global Law Firm e Carnelutti Law Firm, mentre Chiomenti Studio Legale ha assistito il venditore.

L'operazione - viene spiegato - conferma il ruolo chiave della logistica per i principali operatori istituzionali internazionali nell'ambito del settore immobiliare, pur nelle difficoltà legate alla pandemia da Covid 19. (ANSA).