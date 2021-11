Lucca,cedute 2,5 mln parte ex Manifattura tabacchi e caserma

(ANSA) - LUCCA, 25 NOV - Una porzione dell'ex Manifattura tabacchi e Palazzo Bertolli, ex caserma della Guardia di finanza di Lucca sono state acquistate all'asta dalla srl Good city di Pistoia per una cifra complessiva di oltre 2,5 milioni di euro.

Lo rende noto il Comune di Lucca.

Nel dettaglio, il Comune spiega che questa mattina sono andati all'asta due lotti: il primo costituito dalla porzione sud-est del complesso ex Manifattura tabacchi in via Padre Macarini, comprato per 1,502 milioni (base d'asta 1,5 mln); e il secondo lotto con il Palazzo Bertolli, sede dell'ex caserma, in piazzale Risorgimento, acquistato per 1,072 milioni (base d'asta d'asta 1,070). (ANSA).