Immobiliare: fondi italiani puntano a oltre 110 mld nel 2022

(ANSA) - ROMA, 23 NOV - I fondi immobiliari italiani puntano a superare i 110 miliardi di euro di patrimonio nel 2022, in uno scenario globale in cui l'Europa pesa il 40% del patrimonio mondiale con 1.360 miliardi nel 2021 (+3,8%). Emerge dal apporto 2021 'I Fondi immobiliari in Italia e all'estero' realizzato da Scenari Immobiliari in collaborazione con lo Studio Casadei "Crescono nel 2021 le gestioni professionali degli immobili attraverso fondi e Reits, dimostrando ancora una volta una resilienza già registrata nel corso del 2020. Il patrimonio mondiale dei fondi immobiliari e Reit sta chiudendo il 2021 con circa 3.400 miliardi di euro di valore del patrimonio, in crescita del 3,7 per cento rispetto ai dodici mesi precedenti".

In Europa "dove il numero dei veicoli è cresciuto di quarantacinque unità sfiorando 2.100 tra fondi e reit, questo patrimonio ha raggiunto un volume di 1.360 miliardi di euro (oltre 3,8 punti percentuali di incremento), con un peso di oltre il quaranta per cento di quello mondiale". In Italia - questi alcuni dei dati del rapporto - "il patrimonio immobiliare detenuto direttamente dai 560 fondi attivi si stima raggiungerà i 105 miliardi di euro quest'anno, con un incremento del 4,8 per cento sul 2020 e le previsioni per il 2022 sono di oltre 110 miliardi di euro, con un numero di veicoli in crescita di trenta unità". (ANSA).