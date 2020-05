Fase2: gruppo lavoro Ance-Assoimmobiliare su cantieri

(ANSA) - ROMA, 07 MAG - Confindustria Assoimmobiliare e ANCE hanno avviato un gruppo di lavoro congiunto per definire delle linee guida sulla riapertura dei cantieri che affrontino anche il tema delle modalità e dei costi collegati al Covid-19. L'obiettivo del gruppo di lavoro è quello di fornire indirizzi generali in grado di contemperare gli interessi sia delle committenti sia delle affidatarie affinché la filiera delle costruzioni e dell'immobiliare possa muoversi in maniera coordinata e collaborativa, pur tenendo conto della specificità dei singoli cantieri sul territorio. (ANSA).