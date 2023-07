Poste al primo posto tra le blue chip nell'indice Mib Esg

(ANSA) - ROMA, 07 LUG - Poste Italiane ribadisce il suo primato nell'Esg Global Score dell'indice Mib Esg (Environmental, social and governance), la rilevazione promossa da Euronext e Borsa Italiana che analizza le migliori pratiche in materia di ambiente, sostenibilità e governo d'impresa adottate dalle blue chip di Piazza Affari.

Poste Italiane, spiega l'azienda in una nota, "ha fatto segnare un ulteriore miglioramento delle proprie performance nelle aree ambientali e sociali".

"La leadership che ci viene riconosciuta di nuovo da Borsa Italiana è una nuova prova del valore della nostra strategia di sviluppo sostenibile", ha commentato l'amministratore delegato di Poste Italiane Matteo Del Fante. "La conferma del primato - prosegue - rafforza ulteriormente la reputazione del gruppo sui mercati globali e genera benefici in termini di competitività, nel pieno rispetto dei principi di sostenibilità".

Per il condirettore generale di Poste Giuseppe Lasco "il risultato ottenuto conferma ancora una volta la validità del percorso intrapreso per l'integrazione degli aspetti ambientali, sociali e di governance nella strategia di Poste Italiane.

Aspetti che si rivelano fondamentali nel processo di creazione di valore sostenibile per l'azienda e per tutti i suoi stakeholder". (ANSA).