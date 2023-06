Da Poste due webinar sulle strategie di marketing digitale

(ANSA) - ROMA, 13 GIU - Poste Italiane ha organizzato due webinar gratuiti dedicati a piccoli operatori economici, liberi professionisti e imprenditori, per supportare il loro processo di trasformazione digitale, integrando le tecnologie nelle proprie attività per ampliare o consolidare il proprio business.

Si inizia mercoledì 14 giugno con il webinar "Strategie di marketing digitale per sviluppare il business e consolidare la brand reputation", in cui Michele Delle Fave, responsabile customer value management imprese e Pa, illustrerà gli strumenti di comunicazione, fidelizzazione e attenzione alla customer experience.

Di marketing operativo invece si parlerà mercoledì 21 giugno al webinar "Lo sviluppo della relazione con il cliente: dal bisogno alla fidelizzazione", con relatore ospite Fausto Bartalotta, responsabile customer value management mass market e affluent.

"L'evoluzione tecnologica - spiega Poste in una nota - mette a disposizione di imprese e liberi professionisti innumerevoli software e applicazioni per digitalizzare la propria attività, portandola a essere multicanale e sempre più vicina alle esigenze dell'utente finale. Cambiano le modalità di proporre prodotti e servizi, ma soprattutto è diversa la relazione con il cliente più attento agli aspetti di comunicazione e di assistenza post vendita. Fondamentale è l'analisi del bisogno del cliente per creare una relazione stabile e duratura tra il brand e i consumatori, impostando la strategia con approccio multicanale, per raggiungere una platea più ampia possibile e incontrare le preferenze comunicative dei diversi target".

Il progetto di educazione digitale della corporate university, sottolinea Poste, "si propone di fornire agli utenti una panoramica tra le innovazioni tecnologiche e digitali, attraverso webinar gratuiti e contenuti multimediali sempre disponibili all'interno della sezione web, come podcast, giochi, infografiche e videopillole. Le attività possono essere seguite su LinkedIn, Facebook e Twitter attraverso l'hashtag #educazionedigitale e nella sezione storie di Instagram".

