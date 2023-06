Poste promuove un progetto per sostenere i genitori in azienda

Poste Italiane promuove il progetto "Lifeed", un percorso di self-coaching rivolto ai dipendenti con figli fino ai 18 anni "per rendere l'esperienza genitoriale una palestra naturale di allenamento delle competenze trasversali, essenziali anche per la crescita professionale". Il progetto, spiega l'azienda in una nota, rientra "nell'ambito delle iniziative di welfare a sostegno della genitorialità attiva per i dipendenti".

Il programma, fruibile tramite l'iscrizione alla piattaforma Lifeed, si rivolge a mamme e papà con figli da 0 a 3 anni (percorso attivabile anche durante la gravidanza) e da gennaio 2022 anche ai genitori di figli fino ai 18 anni. I partecipanti possono seguire percorsi digitali e webinar su tematiche legate alla sinergia vita-lavoro, al benessere e allo sviluppo di competenze trasversali, con l'obiettivo di acquisire così consapevolezza dei cambiamenti e delle risorse attivate con la cura e l'accudimento di un figlio. Attraverso questo programma la genitorialità si "attiva", spiega Poste, "creando valore anche per l'azienda che permette, quindi, di favorire un percorso di crescita professionale".