Al via negli uffici postali progetto "Punto Poste Casa&Famiglia"

Al via in oltre 1000 uffici postali di Poste Italiane il "Punto Poste Casa&Famiglia", nuovo spazio con un operatore dedicato "in cui valorizzare - spiega l'azienda in una nota - ancora di più la relazione con il cliente per trovare le soluzioni più adeguate alle sue esigenze. Oltre alla nuova offerta luce e gas sono disponibili le offerte di telefonia, sia mobile che per la casa, inoltre è possibile anche sottoscrivere una polizza Rca Poste guidare sicuri".

Presso il Punto Poste Casa&Famiglia, prosegue la nota, "è possibile richiedere sia i prodotti di risparmio postale come il libretto di risparmio e il buono fruttifero, sia le carte di pagamento prepagate, tra cui la PostePay evolution, la carta prepagata dotata di Iban".

Gli operatori, conclude Poste, aiuteranno anche a orientarsi nel sistema dei pagamenti digitali e delle App. .