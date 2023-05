Poste, nel primo trimestre +9,4% l'utile e ricavi a 3 miliardi

(ANSA) - ROMA, 04 MAG - Poste Italiane chiude i conti del primo trimestre 2023 con "una solida performance finanziaria nel primo trimestre del 2023, ampiamente in linea con il raggiungimento della guidance dell'anno". L'utile netto è pari a 540 milioni in aumento del 9,4% rispetto allo stesso periodo dell'esercizio precedente Il risultato operativo è di 767 milioni "evidenziando una forte crescita del 11,2% - indica l'azienda - grazie al contributo positivo di tutti i business".

"Solida progressione" per i ricavi "in un aumento dell'8,1% raggiungendo 3 miliardi (3.044 milioni), supportata da trend commerciali positivi".

"I risultati del primo trimestre sono molto solidi e offrono una visibilità significativa sulla nostra guidance per il 2023, con una solida performance finanziaria e una generazione di redditività da parte di tutte le linee di business continuando a mantenere l'attenzione sui costi", commenta l'a.d. Matteo Del Fante. "I solidi risultati dell'inizio dell'anno - evidenzia - ci posizionano molto bene per raggiungere i nostri obiettivi per il 2023. Soprattutto, siamo impegnati a ricompensare tutti i nostri stakeholder con una performance sostenibile nel 2023 e in avanti, a iniziare con il saldo del dividendo di 0,44 euro per azione che sarà pagato il 21 giugno". (ANSA).