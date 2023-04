Da Poste un webinar sulle reti tecnologiche evolute

(ANSA) - ROMA, 28 APR - Le reti tecnologiche evolute saranno al centro del webinar organizzato da Poste Italiane "Dai segnali di fumo alle moderne reti di telecomunicazioni", in programma mercoledì 3 maggio alle ore 17, sul sito dedicato all'educazione digitale. Sarà Andrea Terrinoni, responsabile telefonia fissa in PostePay, a raccontare le evoluzioni in atto, il percorso di avvicinamento alla gigabit society, fornendo uno sguardo alle tante applicazioni pratiche che potremmo incontrare nel prossimo futuro.

Le reti evolute sono fattori abilitanti per lo sviluppo di applicazioni e servizi sempre più efficienti e vicini alle esigenze degli utenti finali. Consentono, ad esempio, di far fruire i servizi della pubblica amministrazione in ogni parte del territorio nazionale.

Tecnologie che trovano applicazione in quasi tutti gli ambiti economici e produttivi, dalle soluzioni logistiche per le imprese alla micro mobilità privata, dalle innovazioni in ambito retail ai monitoraggi dei consumi delle utenze casalinghe e industriali, dalle manutenzioni predittive in ambito smart building al governo da remoto di mezzi agricoli.

L'evento si terrà in diretta e sarà possibile porre domande via chat al relatore.

"Il progetto di educazione digitale della corporate university - spiega Poste in una nota - si propone di fornire agli utenti una panoramica tra le innovazioni tecnologiche e digitali, attraverso webinar gratuiti e contenuti multimediali sempre disponibili all'interno della sezione web, come podcast, giochi, infografiche e videopillole. Le attività possono essere seguite su LinkedIn, Facebook e Twitter attraverso l'hashtag #educazionedigitale e nella sezione storie di Instagram".

