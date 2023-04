Postepay Digital vince premio "Eletto Prodotto dell'anno 2023"

(ANSA) - ROMA, 20 APR - La carta Postepay Digital ha ricevuto il premio "Eletto Prodotto dell'anno 2023" nella categoria "Servizi Finanziari". Lo rende noto Poste in una nota dove spiega che il riconoscimento è stato conferito "per la capacità di portare innovazione e soddisfazione tra i propri clienti promuovendo esperienze sempre più aperte al digitale". Il premio segue quello già attribuito nel 2021.

"Nell'ottica della semplificazione dell'esperienza del cliente nel campo dei servizi digitali - si legge - PostePay ha recentemente messo a punto un processo di acquisto online semplificato per i clienti in possesso di Spid, ottenuto tramite qualsiasi provider di identità digitale, che potranno richiedere una carta Postepay Digital sul sito postepay.it e da App Postepay, semplicemente autenticandosi tramite il proprio identity provider Spid. I clienti potranno così attivare in pochi minuti Postepay Digital e iniziare ad utilizzarla".

"La Postepay Digital - sottolinea Poste - si usa direttamente dal proprio smartphone e offre tutte le funzionalità di una carta prepagata come, ad esempio, i pagamenti online, contactless e tramite Qr code, attraverso l'app PostePay; il servizio "p2p" per trasferire denaro da una carta Postepay all'altra in real time, l'acquisto dei biglietti dei mezzi di trasporto pubblico e anche il prelievo di denaro contante presso gli Atm, i Postamat, grazie al servizio di prelievo senza carta da App. Postepay Digital consente, a pagamento, anche di associare un codice Iban per effettuare e ricevere bonifici, accreditare lo stipendio, domiciliare le utenze e richiedere la versione fisica della carta".

Il riconoscimento "Eletto Prodotto dell'Anno" viene assegnato ogni anno in base al voto espresso da 12.000 consumatori attraverso la più importante ricerca italiana sull'innovazione e la soddisfazione del cliente, conclude Poste. (ANSA).