Da Poste un webinar sulla dematerializzazione

L'innovazione tecnologica offre una grande opportunità per gestire documenti e archivi in digitale, consentendo di snellire i tempi di lavorazione, facilitando consultazione e ricerca attraverso i metadati. I file collegati possono essere individuati rapidamente, riducendo al contempo gli spazi fisici necessari per la conservazione.

Il progetto di educazione digitale della corporate university di Poste Italiane ha organizzato per mercoledì 19 aprile il webinar gratuito "Dalla carta al digitale: dematerializzazione e archiviazione intelligente" in cui Claudia Brovedani, che in Postel segue i processi di document marketing, illustrerà le fasi per una corretta ed efficace gestione documentale.

L'evento si terrà in diretta e sarà possibile partecipare dal link e presentare le domande via chat. "L'iniziativa - spiega Poste - si inserisce nel più ampio programma dell'azienda quale guida per i cittadini nello sviluppo di conoscenze e sempre maggiori competenze tra tecnologia e digitalizzazione". Le attività possono essere seguite su LinkedIn, Facebook e Twitter attraverso l'hashtag #educazionedigitale e nella sezione storie di Instagram.