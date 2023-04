Poste Italiane lancia un nuovo fondo obbligazionario

Poste Italiane ha lanciato un nuovo fondo obbligazionario a distribuzione di proventi che, spiega l'azienda in una nota, "mira a beneficiare dell'attuale rendimento dei titoli obbligazionari, principalmente italiani".

Si tratta di BancoPosta obbligazionario Italia 6 anni II, che "punta sulle opportunità d'investimento legate all'attuale livello dei tassi d'interesse in Italia, da cogliere - sottolinea Poste - attraverso una gestione professionale in grado di selezionare, acquistare, mantenere e monitorare attivamente un portafoglio di titoli, principalmente italiani, fino alla loro naturale scadenza".

La raccolta del nuovo prodotto d'investimento di Poste Italiane sarà indirizzata in un portafoglio diversificato di titoli di Stato e obbligazioni societarie principalmente italiani, almeno il 70% del patrimonio, con un orizzonte temporale predefinito di circa 6 anni, fino al 30 giugno 2029, e con la distribuzione di un provento annuale, nei primi 4 anni con un livello minimo del 2,5% e un livello massimo del 4% del valore iniziale della quota di 5 euro e nel 5° anno con un provento variabile. Il periodo di collocamento termina il 14 giugno 2023, spiega Poste, salvo chiusura anticipata che sarà comunicata sul sito bancopostafondi.it.