Poste: Lasco, con Polis servizi digitali in ogni angolo d'italia

(ANSA) - ROMA, 01 FEB - "I nostri servizi hanno una funzione sociale e vogliamo essere presenti in ogni angolo dell'Italia.

Siamo un'azienda di mercato ma abbiamo la capacità e la forza di lavorare per il sistema Paese. Con Polis abbiamo mantenuto una promessa che abbiamo fatto quattro anni fa, quando abbiamo deciso di non abbandonare ma di investire sui centri più piccoli". Lo dichiara in un'intervista al TGPoste il condirettore generale di Poste Italiane, Giuseppe Lasco, a due giorni dalla presentazione del progetto Polis alla presenza delle massime cariche dello Stato. "Polis - ha spiegato - è la continuità della relazione che ci lega allo Stato. Abbiamo uffici postali anche in Comuni con 40 abitanti. Dove il sistema finanziario va verso le grandi città noi rimaniamo nei piccoli centri come avamposto dello Stato con la voglia di continuare a essere presenti". Il Progetto Polis porterà in 7.000 uffici postali dei Comuni con meno di 15.000 abitanti uno sportello unico che renderà semplice e veloce l'accesso ai servizi della pubblica amministrazione su tutto il territorio nazionale. "I primi 40 uffici Polis sono già stati realizzati a tempo di record", ha sottolineato Lasco. "Il personale è pronto. Negli ultimi anni - ha concluso - abbiamo assunto 25.000 nuovi ragazzi e ragazze, mettendo in atto un grande ricambio generazionale.

Ogni anno eroghiamo cinque milioni di ore di formazione, e quest'anno abbiamo previsto un 20% in più per i colleghi degli uffici postali. Il Progetto Polis integra il processo di transizione digitale che stiamo portando avanti". (ANSA).