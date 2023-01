Poste Italiane colloca buono fruttifero postale a 3 anni plus

(ANSA) - ROMA, 19 GEN - Poste Italiane colloca il buono fruttifero postale "BFP a 3 anni Plus", prodotto finanziario nominativo che riconosce un tasso di rendimento fisso a scadenza, ha una durata pari a tre anni, non è cedibile ed è rimborsabile in qualsiasi momento. E' quanto si legge in una nota dell'azienda che spiega come questo prodotto di risparmio sia "dedicato alla clientela che desideri impiegare nel breve termine le proprie disponibilità in un prodotto garantito dallo Stato Italiano". "Il buono - spiega Poste - è intestabile esclusivamente a favore di persone fisiche, in numero non superiore a quattro. Il rendimento è predeterminato e certo nel tempo, non ci sono costi di gestione e sottoscrizione, ad eccezione degli oneri fiscali. Tali buoni sono soggetti a una tassazione agevolata del 12,50% sugli interessi e sono esenti da imposta di successione. Il buono fruttifero postale a 3 anni plus può essere sottoscritto online, tramite l'App BancoPosta o sul sito poste.it, oppure in qualsiasi ufficio postale presentando un documento di identità e il codice fiscale". "Sono sottoscrivibili - conclude la nota - a partire da un importo minimo di 50 euro e multipli. Per i buoni fruttiferi postali rappresentati da documenti cartacei, i diritti dei titolari alla restituzione del capitale sottoscritto e alla corresponsione degli interessi maturati si prescrivono trascorsi 10 anni dalla data di scadenza. I buoni dematerializzati non si prescrivono in quanto vengono rimborsati alla scadenza e il relativo importo è accreditato automaticamente sul conto di regolamento dell'intestatario". (ANSA).