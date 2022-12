Da Poste educazione finanziaria sull'economia familiare

(ANSA) - ROMA, 15 DIC - Conoscere i propri obiettivi per migliorare i propri investimenti e per proteggersi dagli eventuali rischi. È il messaggio che Poste Italiane ha lanciato ai propri clienti "premium" in occasione di un incontro del ciclo sull'educazione finanziaria che si è svolto nella sede di piazza San Silvestro a Roma. "L'educazione finanziaria - sottolinea Poste - è un tema sempre più richiesto da cittadini e clienti, desiderosi di trasformarsi in investitori consapevoli, in grado innanzitutto di proteggersi dagli imprevisti, ma anche di cimentarsi con un calcolato rischio/rendimento come quello di un investimento a medio-lungo termine". Il tutto partendo da un presupposto: gli italiani sono un popolo di grandi risparmiatori con una ricchezza di oltre 4.900 miliardi di euro, dei quali circa 1.830 miliardi lasciati in liquidità, come emerso dai dati di Banca d'Italia e Abi. Gli italiani investono soprattutto sul mattone (il 74% è proprietario di un'abitazione), ma per il resto solo una famiglia su tre investe parte dei propri risparmi in premi di copertura assicurativa, previdenza complementare e fondi pensione, investimenti diversificati. (ANSA).