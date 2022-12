Poste: pagamento con Codice Postepay arriva in App BancoPosta

(ANSA) - ROMA, 13 DIC - Codice Postepay, il servizio di pagamento tramite QR Code, ora è disponibile anche in App BancoPosta. E' quanto si legge in una nota di Poste che spiega come "il servizio, già accessibile dall'App Postepay, consente ai clienti di pagare i propri acquisti inquadrando con lo smartphone il QR Code esposto nei punti vendita convenzionati e di usufruire del cashback promosso con l'iniziativa Postepay Cashback". "Ai titolari di carte Postepay, prepagate o di debito abilitate in App, basterà selezionare la voce 'inquadra Codice QR' sulla schermata iniziale delle due App, scansionare il codice QR esposto dall'esercente, digitare l'importo dovuto se richiesto e concludere l'operazione autorizzando il pagamento con il proprio codice personale Poste ID o con l'impronta digitale (fingerprint) o qualsiasi altro sistema di riconoscimento biometrico supportato dal proprio smartphone".

Inoltre, spiega la nota, "grazie all'iniziativa Postepay Cashback, valida fino al 31 dicembre 2022, è possibile ricevere, entro determinati importi, rimborsi in cashback sugli acquisti.

Sono incluse le transazioni Codice Postepay effettuate presso gli esercenti, le grandi catene di supermercati, le compagnie di Taxi convenzionate e presso i tabaccai punto LIS abilitati al servizio, fatta eccezione per il pagamento dei bollettini. Sono invece escluse le transazioni con Codice Postepay presso gli uffici postali". "Gli esercizi commerciali presso i quali è possibile utilizzare Codice Postepay aumentano ogni giorno - sottolinea Poste - e sono consultabili in App Postepay sulla mappa nella sezione 'Vicino a te'. L'iniziativa Postepay Cashback si affianca al programma di loyalty ScontiPoste".

