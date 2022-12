PostePay: presentata offerta fibra PosteCasa Ultraveloce Start

(ANSA) - ROMA, 05 DIC - PostePay ha lanciato PosteCasa Ultraveloce Start, nuova soluzione per la connettività utltrabroadband che consente di navigare da casa con la velocità della fibra ottica. L'obiettivo, spiega l'azienda, è "ampliare il portafoglio d'offerta e rispondere ai sempre crescenti bisogni di connettività della clientela".

"Il servizio - si legge in una nota - offre una connessione Internet, senza limiti, con la migliore tecnologia in fibra disponibile, e la fornitura di un modem WiFi in comodato d'uso gratuito. Chi sottoscrive PosteCasa Ultraveloce Start entro il prossimo 14 gennaio, potrà inoltre usufruire di una promozione che sconta il costo mensile dell'offerta a 23,90 euro invece di 27,90 euro, valido per l'intera durata contrattuale, e il contributo una tantum - previsto per l'attivazione, la consegna e l'installazione a cura di un tecnico specializzato - a 39 euro anziché 99".

"L'offerta - precisa Poste - è soggetta a verifica di copertura geografica ed è attivabile in esclusiva da ufficio postale.

PostePay ha inoltre lanciato la possibilità di attivare contestualmente a una delle offerte PosteCasa (Ultraveloce e Ultraveloce Start) anche la componente 'voce', su rete radiomobile, per chiamare da casa senza limiti tutti i numeri fissi e mobili nazionali. L'opzione può essere richiesta in qualsiasi ufficio postale, sia su una nuova linea telefonica sia su un numero preesistente, al costo di cinque euro in più al mese. Il telefono è offerto in comodato d'uso gratuito; i servizi di segreteria telefonica, visualizzazione del numero chiamante e avviso di chiamata sono inclusi". Tutti i dettagli sulle offerte della gamma PosteCasa Ultraveloce sono disponibili al sito postemobile.it. (ANSA).