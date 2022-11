Da Poste un webinar sulle innovazioni del digital health

(ANSA) - ROMA, 14 NOV - "DigitalHealth: salute, benessere e assistenza sanitaria" è il titolo del webinar gratuito di educazione digitale organizzato da Poste Italiane mercoledì 16 novembre, nel corso del quale l'amministratore delegato di Poste Welfare, Ilaria Catalano, illustrerà i sistemi di connected care che consentono di rispondere sempre meglio alle esigenze degli utenti. "Il corso - spiega Poste in una nota - intende approfondire il nuovo ecosistema digitale, nel cui alveo sono in corso di sviluppo innovazioni utili a gestire la quotidianità in modo più agevole, ottimizzando sia le risorse d'impresa sia quelle personali degli utenti". In particolare sta vivendo un forte impulso l'ambito sanitario, che governa attività e servizi in cui è essenziale la vicinanza alle esigenze del cittadino e porre i suoi bisogni al centro di processi e prestazioni. Le innovazioni tecnologiche consentono un'evoluzione del rapporto medico paziente con la possibilità di quadri clinici sempre più completi e cure personalizzate. È possibile iscriversi al webinar gratuito dalla sezione web di Educazione Digitale https://www.posteitaliane.it/it/educazione-digitale.html. "Anche questo webinar - sottolinea Poste - colloca l'azienda come guida per i cittadini nello sviluppo di conoscenze e sempre maggiori competenze tra tecnologia e innovazione". Le attività possono essere seguite su LinkedIn, Facebook e Twitter attraverso l'hashtag #educazionedigitale, nella sezione web di Educazione Digitale e nella sezione storie di Instagram. (ANSA).