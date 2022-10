A Poste Italiane il Premio Innovazione 2022 assegnato dallo Smau

(ANSA) - ROMA, 18 OTT - Poste Italiane ha ricevuto il Premio Innovazione 2022 assegnato dallo Smau, la principale fiera italiana dedicata alle tecnologie dell'informazione e della comunicazione, "per il sistema di intelligenza artificiale introdotto nel modello di assistenza clienti, promuovendo un radicale cambiamento culturale, organizzativo e tecnologico". È quanto si legge in una nota di Poste, che spiega come il proprio sistema di intelligenza si esprima "attraverso le diverse funzionalità dell'Assistente digitale, una sorta di 'operatore' automatico che interagisce con i clienti in linguaggio naturale sui diversi servizi di Poste Italiane, da quelli finanziari e assicurativi alle spedizioni, tramite chat su sito/app e telefono e che si affianca all'operatore umano consentendogli di intervenire, in caso di necessità, su richieste a maggiore complessità e attività a maggior valore rispetto a quelle standard e ripetitive gestite dal (ro)Bot". "L'utilizzo dell'intelligenza artificiale nei sistemi di assistenza clienti in Poste Italiane - spiega l'azienda - si evolve migliorando le sue competenze e capacità di comprensione e risposta ai clienti e ha diversi impatti positivi, sia per i clienti che per l'azienda. Permette infatti di avere un servizio di assistenza clienti attivo 24 ore su 24, per 365 giorni l'anno, contribuisce ad avvicinare e far familiarizzare parte della popolazione con sistemi tecnologici evoluti, solleva gli operatori dai compiti più ripetitivi per dedicarsi ad attività che richiedono un intervento umano". (ANSA).