Poste: webinar dedicati per il mese dell'educazione finanziaria

(ANSA) - ROMA, 17 OTT - Gestione del credito, protezione assicurativa, previdenza, risparmi e investimenti. Sono alcuni dei temi con i quali Poste Italiane partecipa alla quinta edizione del Mese dell'educazione finanziaria, attraverso sei webinar e un convegno web. Le lezioni, spiega Poste in una nota, sono gratuite e aperte a tutti, con l'obiettivo di contribuire "alla diffusione della cultura economica e finanziaria dei cittadini". Un incontro didattico in presenza si terrà il 19 ottobre, a Roma, nell'ufficio postale di San Silvestro, sede della mostra temporanea "Poste Storie", spazio espositivo allestito in occasione del 160° anniversario della fondazione dell'azienda. Per l'occasione Poste spiega che realizzerà un annullo filatelico dedicato al Mese dell'educazione finanziaria e una visita all'esposizione "Poste Storie". Il calendario completo degli appuntamenti del Mese dell'educazione finanziaria è disponibile sul portale dell'iniziativa e sul sito di educazione finanziaria di Poste Italiane. (ANSA).