Poste:servizio per gestire in App Postepay conto di altre banche

Poste lancia un nuovo servizio sull'App Postepay: "Postepay Open", che consente di aggiungere, visualizzare e gestire da un unico cruscotto in App Postepay tutti i conti posseduti, anche quelli presso istituti bancari terzi. "Attivando Postepay Open - si legge in una nota - i titolari di una carta prepagata Postepay potranno usufruire di operazioni informative come la visualizzazione del saldo e lista movimenti, condividere le coordinate dei propri conti e disporre ordini di pagamento dai conti aperti in altre banche abilitate".

La nuova funzionalità permette ad esempio di ricaricare la propria carta prepagata Postepay, con o senza Iban, utilizzando indifferentemente i propri conti senza dover passare da un'App all'altra. Per aderire al nuovo servizio, spiega Poste, basterà entrare in App nella sezione "Gestisci Postepay Open" e cliccare "Aggiungi conto", quindi selezionare la banca dove risiede il proprio conto dall'elenco di quelle abilitate, confermare l'operazione e procedere all'autenticazione secondo le modalità previste dal proprio istituto. Per effettuare una ricarica della propria carta Postepay andrà selezionata la voce "Ricarica da altri conti" o "Gestisci Postepay Open", sottoscrivere digitalmente il contratto in App, scegliere la carta da ricaricare, inserire l'importo e la causale, infine indicare il conto della banca dal quale effettuare il pagamento e confermare l'operazione. Ulteriori informazioni sul servizio sono disponibili su postepay.poste.it