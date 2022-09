Poste: Del Fante, efficacia sempre maggiore dei principi Esg

(ANSA) - ROMA, 23 SET - Poste Italiane "migliora ancora - evidenzia la società con una nota - la sua performance di sostenibilità aziendale e di leadership nel settore raggiungendo il rating "AA" secondo la valutazione di Morgan Stanley Capital International (MSCI), entrando inoltre a far parte dello STOXX Global ESG Leaders index".

"L'avanzamento del rating MSCI e l'ingresso nello STOXX Global ESG Leaders index dimostrano - commenta l'a.d. Matteo Del Fante - non soltanto l'efficacia sempre maggiore dell'integrazione dei principi ESG nella nostra strategia aziendale ma premiano anche il nostro costante impegno per l'ambiente. Considero poi di particolare rilevanza da parte dell'agenzia di rating MSCI aver apprezzato le nostre iniziative di investimento responsabile, un importante pilastro delle nostre strategie di business sostenibile".

Per il condirettore generale, Giuseppe Lasco.

"Il rating ottenuto da parte di MSCI e l'inserimento di Poste Italiane all'interno dell'indice STOXX Global ESG Leaders confermano - dice il condirettore generale, Giuseppe Lasco - la qualità delle nostre strategie di sostenibilità aziendale nell'odierno contesto globale e promuovono le nostre politiche di ricerca e valorizzazione del talento". (ANSA).