PostePay: concorso per incentivare i pagamenti digitali

(ANSA) - ROMA, 19 SET - Con l'obiettivo di incentivare e promuovere l'utilizzo degli strumenti di pagamento digitali, PostePay ha lanciato una nuova iniziativa riservata ai titolari di carte Postepay Evolution, Postepay Standard e Postepay Digital. Si tratta di un concorso a premi, valido fino al prossimo 30 settembre, che consente la partecipazione all'estrazione settimanale di uno smartphone Samsung a fronte di una ricarica di importo pari o superiore a 10 euro ricevuta sulla carta. E' possibile, spiega Poste in una nota, partecipare all'estrazione tante volte quante saranno state le ricariche ricevute sulle carte Postepay Evolution, Postepay Standard e Postepay Digital di cui si è titolari nella settimana di riferimento. Ogni partecipante avrà comunque diritto a un solo premio nell'arco della durata del concorso. Per aderire è necessario essere registrati su poste.it e iscriversi al concorso, entro il periodo di validità, accettando il regolamento presente nella pagina del sito dedicata all'iniziativa. Tutte le informazioni relative alle modalità di partecipazione, alla meccanica del concorso e alla comunicazione di vincita sono dettagliate nel regolamento completo disponibile su poste.it . In alternativa, conclude la nota di Poste, è possibile contattare il servizio clienti al numero verde 800 185 490, gratuito per le chiamate dall'Italia sia da rete fissa sia da rete mobile. Il numero è attivo dal lunedì al venerdì, dalle ore 9.00 alle 13.00 e dalle 14.00 alle 18.00. (ANSA).