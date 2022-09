Poste: lanciate 4 linee di Gestione Patrimoniale

(ANSA) - ROMA, 16 SET - Nasce Poste Gestione Patrimoniale, la nuova gestione di portafogli di Poste Italiane costruita in collaborazione con Moneyfarm. Un ulteriore importante tassello aggiunto da Poste Italiane all'offerta di prodotti di risparmio gestito negli Uffici Postali, mirando a soddisfare in maniera ancora più completa le esigenze e i bisogni della propria clientela.

Poste Gestione Patrimoniale offre la possibilità di sottoscrivere 4 diverse Linee di gestione, distinte ciascuna per il grado di esposizione al rischio. La strategia di investimento è basata su una diversificazione globale, sul contenimento dei costi e su un investimento orientato a massimizzare il rendimento sull'orizzonte temporale prefissato di medio-lungo termine (il periodo di detenzione raccomandato è 2-3 anni). La gestione di portafogli è una forma di investimento basata su un mandato, conferito a un intermediario finanziario abilitato, a gestire, in maniera discrezionale entro limiti predefiniti, un determinato capitale. L'obiettivo di una gestione di portafogli è di ottimizzare la redditività del capitale affidato, in base alla linea di investimento sottoscritta dal cliente. (ANSA).